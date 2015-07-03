Чемпионка Европейских игр: Не жалею о своем решении выступать за Азербайджан

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "Не жалею о своем решении выступать за Азербайджан. В Азербайджане я достигла результатов, а в Украине еще не известно, как все сложилось бы. Вероятно, не было бы такой спортсменки, как Мария Стадник". Как сообщает Report, об этом в интервью "Львовской газете" заявила чемпионка I Европейских игр по вольной борьбе в весе до 48 кг Мария Стадник.

Представляющая Азербайджан на соревнованиях с 2007 года спортсменка высоко оценила организацию игр: "На соревнованиях была просто невероятная атмосфера. В общем все было похоже на организацию Олимпийских игр, единственное - было меньше участников. Даже построили олимпийскую деревню для спортсменов и их тренеров. А зал, где проводились соревнования по вольной борьбе, был даже лучше, чем на Олимпиаде. Местные зрители очень хорошо поддерживали своих спортсменов, поэтому мне понравилась атмосфера".

М. Стадник рассказала и о том, где проводит тренировки: "В Азербайджане провожу тренировочные сборы. Часто нахожусь в лагере сборной Азербайджана. Наши тренировочные сборы проходят в разных странах: Болгарии, Беларуси, Украине. Часто путешествуем. Но стараюсь больше времени быть в Украине, у детей. Мне дают поблажку, поскольку у меня двое детей. Наставники мне позволяют больше времени проводить дома".

Отвечая на вопрос о том, какие чувства она испытывает, если ее соперницей оказывается украинская спортсменка, М. Стадник заявила, что особо сильных эмоций при этом не испытывает, также ей часто приходится выступать против сестры моего мужа, которая выступает за Англию: "Когда выходишь на ковер, думаешь только о победе, а не о сопернице".