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    ​"Баку-2015": Начинаются баскетбольные соревнования 3x3

    В соревнованиях примут участие мужская и женская команды Азербайджана

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх стартуют баскетбольные соревнования 3x3.

    Как сообщает Report, в соревнованиях примут участие мужская и женская команды Азербайджана.

    Разместившаяся в группе Д мужская команда встретится в 19:55 с чехами. В 21:35 азербайджанская команда также встретится с представителями Швейцарии.

    Что же касается женской команды, на 17:00 запланирована встреча с баскетболистами из Швейцарии.

    Отметим, что на I Европейских играх баскетбольные соревнования 3x3 завершатся 26 июня. Здесь разыграют 2 комплекта медалей. 

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