Азербайджанские борцы завоевали две медали на Европейских играх в Минске - ДОПОЛНЕНО

Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов занял второе место на Европейских играх в весовой категории до 87 кг.
Как сообщает Report, Ислам Аббасов (87 кг) уступил в финале украинцу Жану Беленюку (1:3) и стал серебряным призером Евроигр.
Азербайджанский борец греко-римского стиля Сабах Шариати (130 кг) выиграл бронзовую медаль вторых Европейских игр. Азербайджанский борец в схватке за "бронзу" победил представителя Норвегии Оскара Марвика (3:2).
Отметим, что азербайджанская сборная по борьбе греко-римского стиля завершила выступление на вторых Европейских играх двумя медалями.
Elşən MəmmədovАвтор новости