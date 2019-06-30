Азербайджанские борцы завоевали две медали на Европейских играх в Минске - ДОПОЛНЕНО

Азербайджанские борцы завоевали две медали на Европейских играх в Минс

30 июня, 2019 15:50

https://report.az/storage/news/40c929aa4559f0cfdce2e03016dda1e8/1ec7dee2-c906-4c9f-b10a-ce74993d6c8c_292.jpg Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов занял второе место на Европейских играх в весовой категории до 87 кг. Как сообщает Report, Ислам Аббасов (87 кг) уступил в финале украинцу Жану Беленюку (1:3) и стал серебряным призером Евроигр. Азербайджанский борец греко-римского стиля Сабах Шариати (130 кг) выиграл бронзовую медаль вторых Европейских игр. Азербайджанский борец в схватке за "бронзу" победил представителя Норвегии Оскара Марвика (3:2). Отметим, что азербайджанская сборная по борьбе греко-римского стиля завершила выступление на вторых Европейских играх двумя медалями.

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