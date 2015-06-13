Азербайджанский спортсмен: К финишу пришли только 23 велосипедиста из 40

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Я сошел с дистанции по той причине, что сильно отставал и, согласно правилам, судьи сняли меня с дистанции".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам азербайджанский спортсмен Акшин Исмаилов, принявший участие в соревнованиях по маунтинбайку среди мужчин в рамках I Европейских игр.

Он подчеркнул, что из 40 спортсменов к финишу пришли только 23.

А.Исмаилов отметил, что победивший в соревнованиях швейцарский спортсмен является серьезным соперником и многократным чемпионом мира и Европы.

Азербайджанский спортсмен заявил, что будет продолжать тренеровки, чтобы улучшить свой результат на будущих соревнованиях.

Отметим, что все награды в соревнованиях по маунтинбайку среди мужчин на I Европейских играх получили спортсмены из Швейцарии. Первым прибыв к финишу, золотой медали удостоен швейцарский спортсмен Нино Шуртер. Он показал лучшее время, пройдя дистанцию за 1 час 41 мин. 04 сек.