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    Азербайджанский спортсмен: К финишу пришли только 23 велосипедиста из 40

    Акшин Исмаилов объяснил, почему был снят с дистанции

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Я сошел с дистанции по той причине, что сильно отставал и, согласно правилам, судьи сняли меня с дистанции". 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам азербайджанский спортсмен Акшин Исмаилов, принявший участие в соревнованиях по маунтинбайку среди мужчин в рамках I Европейских игр.

    Он подчеркнул, что из 40 спортсменов к финишу пришли только 23. 

    А.Исмаилов отметил, что победивший в соревнованиях швейцарский спортсмен является серьезным соперником и многократным чемпионом мира и Европы. 

    Азербайджанский спортсмен заявил, что будет продолжать тренеровки, чтобы улучшить свой результат на будущих соревнованиях. 

    Отметим, что все награды в соревнованиях по маунтинбайку среди мужчин на I Европейских играх получили спортсмены из Швейцарии. Первым прибыв к финишу, золотой медали удостоен швейцарский спортсмен Нино Шуртер. Он показал лучшее время, пройдя дистанцию за 1 час 41 мин. 04 сек.

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