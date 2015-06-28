​Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на I Европейских Играх

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ 27 июня еще один азербайджанский боксер Хайбулла Мусалов записал в актив нашей национальной сборной команды 15-ю серебряную медаль.

Как передает Report, выступавший на соревнованиях в весовой категории 75 килограммов Хайбулла Мусалов уступил в финале серебряному призеру чемпионата Европы среди юниоров ирландцу Майклу О` Рейлли и занял второе место.

Обладателями бронзовых медалей в данной весовой категории стали российский спортсмен Максим Коптяков и венгр Золтан Харджса.