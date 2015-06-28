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    ​Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на I Европейских Играх

    Хайбулла Мусалов уступил в финале ирландцу Майклу О` Рейлли

    Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ 27 июня еще один азербайджанский боксер Хайбулла Мусалов записал в актив нашей национальной сборной команды 15-ю серебряную медаль.

    Как передает Report, выступавший на соревнованиях в весовой категории 75 килограммов Хайбулла Мусалов уступил в финале серебряному призеру чемпионата Европы среди юниоров ирландцу Майклу О` Рейлли и занял второе место.

    Обладателями бронзовых медалей в данной весовой категории стали российский спортсмен Максим Коптяков и венгр Золтан Харджса.

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