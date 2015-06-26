Абдулгадир Абдуллаев: Буду всячески настраиваться на победу

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Надеюсь на победу в финале, и буду всячески настраиваться на победу".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский боксер Абдулгадир Абдуллаев, вышедший в финал соревнований I Европейских игр по боксу в весе до 91 кг.

Напомним, в полуфинале он победил россиянина Садама Магомедова.

В финале А.Абдуллаев будет сражаться с украинским боксером армянского происхождения Геворгом Манукяном, который техническим нокаутом победил хорвата Йосипа Филипи.