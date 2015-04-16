​Daily Star посвятил статью Баку и предстоящим Первым Европейским играм

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Баку сегодня живет будущими Европейскими играми, которые начнутся 12 июня и охватят 20 различных видов спорта.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье издания Daily Star, посвященной столице Азербайджана - Баку и Первым Европейским играм.

"Новая и самая высокая достопримечательность города - три небоскреба Flame Towers - заставляет все казаться малым вокруг них. Ночью изогнутые фасады небоскребов превращаются в гигантские дисплеи, демонстрирующие захватывающее световое шоу с танцующими огоньками, огромный человек развевает флаг с национальными цветами Азербайджана - синим, красным и зеленым. Это кардинально преобразованный город, который необходимо увидеть всем", - говорится в статье.

Автор отмечает, что сегодня Баку живет будущими Европейскими играми, которые начнутся 12 июня, продлятся 17 дней и охватят 20 различных видов спорта.

В связи с предстоящими играми страна предприняла шаги по развитию инфраструктуры, строительству ряда спортивных объектов, включая Национальную гимнастическую арену, Велопарк BMX, Бакинский центр акватики, Стрелковый центр, Национальный стадион колоссального размера и олимпийскую деревню. "Город сегодня пребывает в адреналиновой суете, последовавшей после успеха в проведении песенного конкурса Евровидение в 2012 году", - пояснят автор.

Автор также отмечает, что в следующем году в Баку пройдут гонки "Формула - 1", вслед за ними в 2017 году - Исламиада.

По его мнению, одними из важнейших новых достопримечательностей города являются Центр Гейдара Алиева и Музей ковров, крыша которого выглядит как свернутый ковер.

"Также есть планы по строительству самого высокого в мире супернебоскреба - с 189 этажами - на искусственном острове в Каспийском море", - отмечает автор.

В статье подчеркивается, что наряду со всеми новыми достижениями, настоящая красота города видна в Старом городе: "Лабиринт с узкими мощеными дорожками, заполненными уличными продавцами и чайханами, увлекли меня на целый день".

"Плавящийся котелок нового и старого, где Восток встречается с Западом, Баку сегодня - развивающийся город", - резюмирует автор.