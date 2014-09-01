Президент Азербайджана: "Предстоящие в Азербайджане в 2015 году Первые Европейские игры – это серьезная ответственность"

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, участвовавших во вторых юношеских летних Олимпийских играх в китайском городе Нанкин. Как сообщает Report, глава государства подчеркнул, что на вторых юношеских летних Олимпийских играх национальная команда достойно представляла Азербайджан, и расценил успехи наших спортсменов как большую победу.

Поздравив спортсменов, Президент Ильхам Алиев сказал, что на юношеских играх, в которых участвовало более 200 команд, команда из Азербайджана завоевала 12 медалей, в том числе 5 золотых, и заняла 10-е место в общем зачете, шестое среди европейских и первое среди мусульманских стран. Это является исторической победой, подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил об успехах нашей команды на олимпийских играх в Лондоне и заявил, что предстоящие в Азербайджане в 2015 году Первые Европейские игры – это серьезная ответственность, большое достижение азербайджанского спорта. Глава государства подчеркнул, что соответствующее решение европейской спортивной общественности обусловлено развитием спорта в Азербайджане, созданием современной инфраструктуры, темпами экономического роста страны и достижениями азербайджанских спортсменов.

На встрече также выступили генеральный секретарь Федерации борьбы, инспектор судейской комиссии Аждар Джафаров, бронзовый призер по легкой атлетике Назим Бабаев и вице-президент Национального Олимпийского Комитета Чингиз Гусейнзаде.