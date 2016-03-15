​Житель США приговорен к 150 годам тюрьмы за насилие над детьми в РФ

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В США Юсеф Абрамов, имеющий американское и российское гражданство, приговорен к тюремному заключению сроком на 150 лет за насилие над детьми во время его поездок в РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 58-летний Абрамов был признан виновным в ноябре 2015 года.

В июне 2009 года мужчина изнасиловал в России 12-летнюю девочку. В ноябре того же года он также совершил акты насилия над несовершеннолетними. В марте 2010 года он и еще двое мужчин напали на трех школьниц. Абрамов угрожал пострадавшим ножом.

Злоумышленник был арестован в апреле 2014 года по итогам совместного расследования, проведенного американскими и российскими правоохранительными органами.