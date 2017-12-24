Житель Канады выиграл в лотерею $47 млн.

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный пока житель провинции Квебек выиграл 60 млн канадских долларов ($47 млн) в популярную национальную лотерею Lotto Max.

Как передает Report, об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.

"Выпавшие номера - 13, 16, 19, 21, 24, 26, 30. Бонус-число - 36", - уточнили организаторы.

Еще неизвестно, в каком именно городе этой франкоговорящей провинции был продан счастливый квиток. Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.