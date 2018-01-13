Житель Флориды выиграл в лотерею $451 млн

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Житель американского штата Флорида сорвал джекпот лотереи Mega Millions в размере $451 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, победителем оказался 20-летний Шейн Мисслер из небольшого города Порт-Ричи, расположенного в центральной части штата на побережье.

Мужчина предпочел, чтобы ему сразу предоставили выигрыш в полном объеме. Согласно правилам Mega Millions, в этом случае сумма приза значительно уменьшается, в данном случае до $282,8 млн. Забрать весь джекпот полностью победитель мог бы, если бы согласился получать его в виде регулярных выплат в течение 30 лет.

Мисслер опубликовал заявление, в котором говорится, что он рассчитывает потратить деньги на свои увлечения, а также намерен "помочь семье и принести некоторую пользу человечеству".