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    Женщину силой высадили из самолета в связи с ее аллергией на собак - ВИДЕО

    Позже авиакомпания принесла извинения пассажирке в связи с инцидентом

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Женщину силой высадили из самолета в связи с ее аллергией на собак.

    Как передает Report, об этом сoобщает AP.

    Инцидент произошел на самолет компании "Southwest Airlines", который направлялся из Балтимора в Лос Анджелос.

    На борту находились две собаки. Одна из пассажирок заявила, что у нее опасная аллергия на животных, но не смогла предъявить медицинскую справку, в связи с чем экипаж самолета сообщил, что ее высадят из самолета. Женщина начала возмущаться, тогда экипаж вызвал полицию. Двое полицейских силой вытащили женщину из салона.

    Позже авиакомпания принесла извинения пассажирке в связи с инцидентом.

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