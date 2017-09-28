Женщину силой высадили из самолета в связи с ее аллергией на собак - ВИДЕО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Женщину силой высадили из самолета в связи с ее аллергией на собак.

Как передает Report, об этом сoобщает AP.

Инцидент произошел на самолет компании "Southwest Airlines", который направлялся из Балтимора в Лос Анджелос.

На борту находились две собаки. Одна из пассажирок заявила, что у нее опасная аллергия на животных, но не смогла предъявить медицинскую справку, в связи с чем экипаж самолета сообщил, что ее высадят из самолета. Женщина начала возмущаться, тогда экипаж вызвал полицию. Двое полицейских силой вытащили женщину из салона.

Позже авиакомпания принесла извинения пассажирке в связи с инцидентом.