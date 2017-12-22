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    Затонувшую австралийскую подлодку обнаружили спустя 103 года

    В общей сложности 13 экспедиций отправлялись на ее поиски, но лишь последней удалось найти ее

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 103 года потребовалось, чтобы обнаружить обломки первой австралийской субмарины, пропавшей у берегов Папуа-Новой Гвинеи в 1914 году.

    Как передает Report, об этом сoобщает BBC.

    Гибель подлодки HMAS AE1 стала первой потерей субмарины союзников по антигерманской коалиции в Первой мировой войне. На ее борту находились 35 человек - британские и австралийские матросы.

    В общей сложности 13 экспедиций отправлялись на ее поиски, но лишь последней удалось найти ее неподалеку от островов Дьюк-оф-Йорк.

    Эта находка разрешила самую старую военно-морскую тайну Австралии, министерство обороны назвало ее самой важной находкой в истории военно-морского флота страны.

    Экспедиция использовала для поисков подводный дрон, который изучал морское дно, передвигаясь в толще воды примерно в 40 метрах над ним. Обломки были обнаружены на глубине 300 метров. Поисковая группа провела небольшую поминальную службу по погибшим на борту подлодки.

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