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    ​Застреливший бен Ладена спецназовец стал сотрудником канала FOX News

    Роб О'Нил станет экспертом по вопросам безопасности

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Американская телекомпания Fox News приняла на работу бывшего бойца из отряда особого назначения ВМС США Роба О'Нила, который утверждает, что в мае 2011 года именно он застрелил "террориста номер один" Усаму бен Ладена в пакистанском городе Абботтабад.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в четверг официальные представители компании.

    О'Нил, как сообщается, станет экспертом Fox News по вопросам безопасности и будет выступать в качестве комментатора для нескольких телепередач. "Морской котик" приобрел известность в США после того, как в ноябре 2014 года выступил в программе Fox News под названием "Человек, который убил Усаму бен Ладена". В ней О'Нил заявил, что именно он застрелил главаря "Аль-Каиды". Пентагон официально не подтвердил это заявление.

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