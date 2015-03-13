​Застреливший бен Ладена спецназовец стал сотрудником канала FOX News

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Американская телекомпания Fox News приняла на работу бывшего бойца из отряда особого назначения ВМС США Роба О'Нила, который утверждает, что в мае 2011 года именно он застрелил "террориста номер один" Усаму бен Ладена в пакистанском городе Абботтабад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в четверг официальные представители компании.

О'Нил, как сообщается, станет экспертом Fox News по вопросам безопасности и будет выступать в качестве комментатора для нескольких телепередач. "Морской котик" приобрел известность в США после того, как в ноябре 2014 года выступил в программе Fox News под названием "Человек, который убил Усаму бен Ладена". В ней О'Нил заявил, что именно он застрелил главаря "Аль-Каиды". Пентагон официально не подтвердил это заявление.