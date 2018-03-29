Юная жительница Канады выиграла в лотерею пожизненное еженедельное пособие

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Жительница Канады купила лотерейный билет на день рождения и выиграла возможность получать одну тысячу долларов каждую неделю на протяжении всей жизни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Toronto Star.

Как пишет издание, Шарли Лагард на свой 18-й день рождения купила бутылку шампанского и первый в своей жизни лотерейный билет со стирающимся слоем. Билет оказался выигрышным - девушка могла выбрать единоразовую выплату в 1 миллион долларов или 1 тысячу долларов каждую неделю в течение всей жизни.

Лагард обратилась к финансовому консультанту. Он посоветовал девушке выбрать второй вариант, так как эта сумма не будет облагаться налогом.

Ожидаемая продолжительность жизни в Канаде - 84 года, так что Лагард получит в общей сложности около 800 тысяч.

Полученную сумму Лагард планирует потратить на путешествия и обучение фотографии.