​ Японский турист умер в Тадж-Махале при попытке сделать селфи

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Турист из Японии поскользнулся на ступеньках индийского мавзолея Тадж-Махал, пытаясь сделать селфи, и умер из-за травмы головы, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как сказал свидетель Сагар Сингх, японец стоял на лестнице у королевских ворот гробницы.

Полиция сообщила, что турист от удара головой потерял сознание и скончался в больнице. В момент трагедии с ним были три спутника.

Тадж-Махал - мавзолей, построенный в городе Агра в XVII веке падишахом Империи Великих Моголов Шах-Джаханом в память о жене. Ежедневно его посещают около 12 тыс. туристов.