Yahoo объявила о запуске нового мессенджера Интернет-компания

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Yahoo объявила о запуске нового приложения для обмена сообщениями. Пользователи сервиса, получившего название Yahoo Together, смогут создавать тематические группы («семья», «друзья», «книжный клуб»), пригласив туда родственников или знакомых, передает Report со ссылкой на «КоммерсантЪ».

Чаты можно будет разбить на темы, в зависимости от выбранных настроек, пользователь будет получать только интересующие его сообщения. В то же время от разговоров на другие темы в чате можно отписаться. В приложении будет доступна функция отправки фотографий и видео, которые будут храниться в отдельном месте. Таким образом, участнику чата не надо будет пролистывать сообщения, чтобы найти необходимый файл. Еще одной функцией мессенджера является общий календарь — в назначенное время участники группы получат напоминание о приближении события.