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Врачи рассказали, сколько часов сна необходимо человеку

​Врачи рассказали, сколько часов сна необходимо человеку
© Getty

У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна.

Как передает Report, об этом рассказал RT врач-сомнолог Александр Пальман.

По его словам, в среднем человек нуждается в семи-восьми часах сна, однако есть так называемые "короткоспящие" и "длинноспящие" люди. Для них обычный семичасовой сон будет казаться избыточным или недостаточным.

Он указал, что периодический недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, но такой образ жизни не должен стать регулярным.

А.Пальман также подчеркнул, что избыточная сонливость может привести к депрессии и апноэ.

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