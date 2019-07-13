​Врачи рассказали, сколько часов сна необходимо человеку

У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна.
Как передает Report, об этом рассказал RT врач-сомнолог Александр Пальман.
По его словам, в среднем человек нуждается в семи-восьми часах сна, однако есть так называемые "короткоспящие" и "длинноспящие" люди. Для них обычный семичасовой сон будет казаться избыточным или недостаточным.
Он указал, что периодический недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, но такой образ жизни не должен стать регулярным.
А.Пальман также подчеркнул, что избыточная сонливость может привести к депрессии и апноэ.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости