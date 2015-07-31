​Водитель грузовика выиграл 153 млн. долларов США

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Водитель грузовика из американского штата Вирджиния выиграл в лотерею 153 миллиона долларов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По закону, после уплаты налогов 52-летний Стивен Пелокин получит 92 миллиона - счастливчик предпочел выплату наличными 153 миллионам последовательных годовых выплат, заявили представители пенсильванского филиала лотереи Mega Millions.

Розыгрыш тиража состоялся на прошлой неделе.

Пелокин приобрел единственный выигрышный билет лотереи на стоянке грузовых автомобилей. По данным представителей лотереи, Пелокин около 30 лет проработал водителем грузовика. Он проезжал по штату, направляясь на работу, сделал остановку и приобрел счастливый билет.

Станция грузовых автомобилей в Милтоне, штат Пенсильвания, которая продала счастливый билет, получит вознаграждение в 100 тысяч долларов США.

Выигрыш является четвертым по величине в истории пенсильванской лотереи.

По словам Пелокина, теперь он и его супруга могут оставить работу и проводить больше времени в кругу семьи.

По подсчетам, шансы сорвать джекпот в игре Mega Millions составляет один к 259 миллионам.