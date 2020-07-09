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Во Вьетнаме стремительно сокращается популяция слонов

Во Вьетнаме стремительно сокращается популяция слонов В ближайшее десятилетие они могут вовсе исчезнуть
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9 июля 2020 г. 20:00
Во Вьетнаме стремительно сокращается популяция слонов
AP

Популяция слонов во Вьетнаме стремительно сокращается. Если в начале 1990-х годов их численность в джунглях страны исчислялась тысячами, то теперь их осталось лишь около 150.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление лесных ресурсов республики.

По подсчетам вьетнамского Института экологии и биоресурсов, около 30 лет назад на территории страны обитали более 2 тыс. диких слонов, которые прекрасно себя чувствовали в естественных условиях. Теперь же их популяция во Вьетнаме стала одной из самых малочисленных из стран Юго-Восточной Азии - не более 150 животных. В ближайшее десятилетие они могут вовсе исчезнуть. Слоны сохранились в основном в нескольких приграничных с Лаосом провинциях Вьетнама - Даклак, Зялай, Куангнам, Хатинь, Нгеан и Тханьхоа.

Серьезный ущерб численности слонов в республике был нанесен в результате нерациональной хозяйственной деятельности человека, а также их истребления браконьерами. Места традиционного обитания этих животных - лесистые предгорья - выжигаются и опустошаются для возделывания на них плантаций чая, кофе и других сельскохозяйственных культур. Лишенные привычной среды обитания, слоны "мигрируют" в поисках новых мест для проживания, что негативно сказывается на их репродукционных возможностях, а зачастую приводит к гибели.

Вьетнамские экологи называют задачей первостепенной важности сохранение и приумножение популяции этих животных в республике. Для ее решения несколько лет назад в провинции Даклак был создан специальный центр-заповедник для слонов. Сотрудники этого заказника осуществляют мониторинг повседневной жизни слонов в дикой природе и разрабатывают программы, которые позволяют обеспечить животным лучшие условия для безопасного существования и размножения. Пока благодаря этим усилиям удалось лишь несколько снизить темпы сокращения поголовья слонов.

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