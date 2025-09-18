Во Франции самолет полчаса кружил над Корсикой из-за спящего диспетчера
- 18 сентября, 2025
- 13:53
Во Франции самолет авиакомпании Air Corsica, следовавший рейсом из Парижа в Аяччо, был вынужден около получаса кружить над аэропортом назначения.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Инцидент подтвердили в Управлении гражданской авиации Франции. Рейс из аэропорта Орли прибыл в Аяччо с опозданием почти на час, и диспетчер, ожидавший самолет в одиночку, задремал во время смены. В результате он не включил подсветку единственной взлетно-посадочной полосы длиной 2 400 метров.
Пилоты, не получившие указаний, были вынуждены кружить в воздухе. Попытки связаться с диспетчером по радиосвязи оказались безуспешными. Тогда пожарная команда аэропорта подключила полицию. Сотрудники поднялись на вышку и разбудили уснувшего сотрудника.
Авиационные власти назвали произошедшее "необычной ситуацией" и начали внутреннее расследование.