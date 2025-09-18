Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Во Франции самолет полчаса кружил над Корсикой из-за спящего диспетчера

    • 18 сентября, 2025
    • 13:53
    Во Франции самолет полчаса кружил над Корсикой из-за спящего диспетчера

    Во Франции самолет авиакомпании Air Corsica, следовавший рейсом из Парижа в Аяччо, был вынужден около получаса кружить над аэропортом назначения.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ. 

    Инцидент подтвердили в Управлении гражданской авиации Франции. Рейс из аэропорта Орли прибыл в Аяччо с опозданием почти на час, и диспетчер, ожидавший самолет в одиночку, задремал во время смены. В результате он не включил подсветку единственной взлетно-посадочной полосы длиной 2 400 метров.

    Пилоты, не получившие указаний, были вынуждены кружить в воздухе. Попытки связаться с диспетчером по радиосвязи оказались безуспешными. Тогда пожарная команда аэропорта подключила полицию. Сотрудники поднялись на вышку и разбудили уснувшего сотрудника.

    Авиационные власти назвали произошедшее "необычной ситуацией" и начали внутреннее расследование.

