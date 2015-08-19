​Во Франции ребенку по его эскизу сделали протез кисти на 3D-принтере

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Шестилетний француз Максанс, родившийся без кисти руки, получил протез, изготовленный при помощи технологии так называемой объемной печати, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ребенок сам нарисовал эскиз своей "новой руки" и выбрал яркие цвета, чтобы она была похожа на перчатку супергероя.

Воплотить давнюю мечту Максанса вызвалась благотворительная организация e-NABLE. Она занимается помощью семьям, в которых дети нуждаются в протезах кисти руки или отдельных пальцев.

Взяв за основу рисунки мальчика, специалисты компании создали для него удешевленный и упрощенный вариант протеза, который стоит менее 200 евро, в то время как в среднем цена на подобные изделия составляет примерно 1 тыс евро. И хотя набор функций искусственной кисти ограничен, ее механизм позволяет ребенку брать и удерживать предметы неразвитой правой рукой - в частности, открывать двери, здороваться или удерживать руль велосипеда. В дальнейшем ассоциация обеспечит Максансу сменные протезы по мере его роста.

3D-принтеры сейчас все чаще используются для изготовления протезов - в частности, трахей, искусственных костей (включая кости черепа и челюсти), суставов из титана и других материалов. Быстро расширяется и их применение в других областях науки и техники - вплоть до строительства домов, создания деталей машин и различных устройств, производства бижутерии. В будущем специалисты рассчитывают получить технологии производства на таких принтерах материала сетчатки глаза и кожи человека.