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    Во Франции почтальон приговорен к 6 месяцам условно за кражу 13 тыс. писем

    В течение долгих лет мужчина хранил письма на чердаке своего дома

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Во Франции работник почты своровал примерно 13 000 писем. Как сообщает Report cо ссылкой на Agence France-Presse, французский суд приговорил почтальона к шести месяцем условного наказания, а также обязал правонарушителя выплатить штраф в размере 4 000 евро.

    В течение долгих лет мужчина хранил письма на чердаке своего дома. По словам бывшего сослуживца осужденного, почтальону просто понравились форма и цвет определенных писем, поэтому он оставил их себе.

    По уверениям почты,  все украденные письма найдут своих адресатов. Самое старшее из них датируется 2001 годом. 

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