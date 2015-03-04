Во Франции почтальон приговорен к 6 месяцам условно за кражу 13 тыс. писем

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Во Франции работник почты своровал примерно 13 000 писем. Как сообщает Report cо ссылкой на Agence France-Presse, французский суд приговорил почтальона к шести месяцем условного наказания, а также обязал правонарушителя выплатить штраф в размере 4 000 евро.

В течение долгих лет мужчина хранил письма на чердаке своего дома. По словам бывшего сослуживца осужденного, почтальону просто понравились форма и цвет определенных писем, поэтому он оставил их себе.

По уверениям почты, все украденные письма найдут своих адресатов. Самое старшее из них датируется 2001 годом.