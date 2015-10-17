​Во Франции будет переиздана книга Адольфа Гитлера

Баку. 17 октйабря. REPORT.AZ/ Книга Адольфа Гитлера «Майн кампф» («Моя борьба»), вышедшая в 1925 году, будет переиздана во Франции.

Как передает Report, об этом сообщили в издательском доме Fayard.

Согласно информации, публикация намечена на 2016 год, когда на произведение истекут авторские права, ныне закрепленные за правительством Баварии.

«Издательство Fayard намерено довести до конца публикацию книги «Майн кампф», которая переходит в общественное достояние в 2016 году. Публикация этой книги, занимающей центральное место в истории ХХ века, будет сопровождаться критическим аппаратом, составленным научной комиссией французских и зарубежных историков», — говорится в заявлении книгоиздательства.

Планы переиздания главной книги Гитлера в Fayard вынашивали с 2011 года. Над новым французским переводом работал известный германист Оливье Маннони. В издательстве пока не назвали точных сроков выхода «Майн кампф», однако обещали не позднее января представить общественности исчерпывающую информацию о «научном и академическом сопровождении этой публикации».