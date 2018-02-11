Виктория Бекхэм опровергла воссоединение Spice Girls

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Бывшая участница британской поп-группы Spice Grils Виктория Бекхэм опровергла известия о воссоединении группы.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Vogue.

"Я не собираюсь на гастроли. Spice Girls не собираются в тур", - сообщила Бекхэм в интервью изданию.

Сейчас Бекхем занимается дизайном одежды и ведет подготовку к демонстрации новой коллекции в Нью-Йорке.

Ранее СМИ сообщили, что воссоединившиеся в полном оригинальном составе Spice Girls намерены отправиться в мировой тур.