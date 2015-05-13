​Великобритания к 2060 году станет самой густонаселенной страной ЕС

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Великобритания через 45 лет, как ожидается, займет первое место в списке стран Евросоюза по численности населения. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в докладе Еврокомиссии.

Согласно исследованиям, к 2060 году в Великобритании будут проживать 80,1 млн. человек. В прошлом году этот показатель составлял 64,1 млн.

В настоящее время страной с самым большим населением в ЕС является является Германия - 81,3 млн. жителей. Однако, по мнению экспертов ЕК, к 2060 году число граждан Германии сократится до 70,8 млн. человек.

Во Франции, насчитывающей в настоящее время 65,7 млн. жителей, в 2060 году будут проживать уже 75,7 млн. человек.

В целом, население ЕС к 2060 году составит 523 млн. человек (в настоящее время - 507 млн.). При этом доля людей старше 65 лет составит 28% (в настоящее время - 18%).

Продолжительность жизни в странах ЕС также вырастет. По прогнозу ЕК, через 45 лет этот показатель составит, в среднем, 89,1 года для женщин (на 10 лет дольше, чем сейчас) и 84 года для мужчин (нынешний показатель - 77,6 года).