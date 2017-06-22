Ведущий BBC растерялся в прямом эфире и оставил телезрителей без новостей - ВИДЕО

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Ведущий новостей на британском телеканале "Би-би-си" Хью Эдвардс из-за технической неполадки просидел больше двух минут в прямом эфире молча.

Как передает Report, об этом сообщает The Guarduan.

Недоумение телезрителей вызвала не сама неловкая пауза, а скорее угрюмое и напряженное выражение лица журналиста — при этом сцену молчания несколько раз прерывала заставка "Срочный выпуск новостей". После этого телеканал приостановил работу.

Передача возобновилась с задержкой на четыре минуты. Эдвардс начал выпуск с приветствия и извинений в связи с неполадками. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях.