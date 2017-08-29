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    В зоопарке Великобритании родились микроскопические обезьянки - ВИДЕО

    Вес каждой из них составляет всего 15 граммов

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В зоопарке Честера в Британии родились две микроскопические обезьянки. Вес каждой из них составляет всего 15 граммов.

    Как передает Report, об этом рассказывает Mirror.

    Прибавление в семействе случилось обезьян породы восточные карликовые игрунки. Это самые маленькие обезьяны из всех видов. Даже подросшие детеныши будут иметь размер всего 5 дюймов и весить порядка 150 граммов. При этом они имеют достаточно крупных для своих размеров детенышей. Маленький примат весит примерно в 10 раз меньше взрослой особи.

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