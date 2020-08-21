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В Японии женщина обнаружила труп пропавшего брата во время уборки

В Японии женщина обнаружила труп пропавшего брата во время уборки В Японии женщина во время уборки в комнате пропавшего несколько лет назад брата обнаружила человеческий скелет.
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21 августа 2020 г. 05:56
В Японии женщина обнаружила труп пропавшего брата во время уборки

В Японии женщина во время уборки в комнате пропавшего несколько лет назад брата обнаружила человеческий скелет.

Как передает Report, об этом сообщает SoraNews24.

Сумио Суенага жил в доме в городе Касугаи со своей младшей сестрой и братом. Мужчина, которому на тот момент было 66 лет, пропал без вести в 2015 году. Его родственники не стали обращаться в полицию в надежде, что он вернется, однако последующие поиски остались безрезультатными.

Спустя пять лет младшая сестра пропавшего решила привести комнату в порядок и переехать туда. После начала уборки женщина обнаружила скелет.

"Мне кажется, я нашла то, что является человеческими костями", - сказала она полиции.

Прибывшие правоохранители подтвердили, что это кости человека. Следователи полагают, что скелет принадлежит Суэнаге. Ведется расследование произошедшего.

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