​В Японии запрещают селфи-палки

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Японии в общественных местах начинают постепенно вводить запреты на использование так называемых селфи-палок - штативов для смартфонов, используемых для самостоятельного фотографирования, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Недавно соответствующие ограничения ввел крупный парк развлечений Nagashima Spa Land в префектуре Миэ, где с палками для селфи теперь не пускают в бассейны и на аттракционы.

"В бассейне такое устройство может причинить вред другим посетителям, кроме того, с помощью него некоторые могут попытаться вести скрытую фотосъемку. На аттракционах палки для селфи могут задеть системы аварийного контроля или, к примеру, вылететь из рук владельца и на скорости попасть в кого-то из посетителей. Это очень опасно", - считает один из представителей Nagashima Spa Land.

В июне запрет на штативы для селфи ввел парк с обезьянами в городе Инуяма в префектуре Айти, поскольку его территорию окружают электрические заборы, к тому же приматы могут легко отобрать такое устройство у невнимательных туристов.

Постепенно распространяются ограничения и на железной дороге. Сотрудники компании JR Tokai пока устно предупреждают пассажиров об опасности использования селфи-палок на станциях из-за близости высоковольтных проводов. Кроме того, многие пытаются сфотографироваться со скоростными экспрессами "синкансэн", которые давно стали визитной карточкой Японии, и для этого встают на самый край платформы.

С июля американская компания Walt Disney запретила посетителям ее парков аттракционов по всему миру использовать штативы для селфи. Это требование коснулось и парка развлечений в столице Японии, расположенного на берегу Токийского залива.