В Японии одновременно наблюдали 10 НЛО - ВИДЕО

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Видео, длительностью 2 минуты, снятое, по утверждению создателя, в небе над японским городом Осака, было размещено на YouTube.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эксперты отмечают, что сходные шары свидетели видели в прошедшем месяце в районе Лондона, но тогда они очень стремительно пропали после своего появления.

В Осаке здешние граждане увидели в небе 10 неопознанных летающих объектов.

На видео заметно несколько светящихся объектов, которые, то сходятся, то разлетаются в различные стороны. Как утверждается, видео было снято в японском городе Осака.

В интернет-пространстве стали появляться разные мнения о природе белых объектов. Некоторые юзеры убеждены, что объекты в ролике являются воздушными шарами, которые часто запускают в Японии.