В Японии назначен министр одиночества

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назначил министра по региональному развитию Тэцуси Сакамото по совместительству министром одиночества

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назначил министра по региональному развитию Тэцуси Сакамото по совместительству министром одиночества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генсек кабмина Кацунобу Като на пресс-конференции в Токио.

Должность министра, ответственного за проблемы одиноких жителей, появилась в японском правительстве впервые.

"Что касается цели этого назначения, то речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи", — сказал Като.

Проблемы одиноких жителей, по словам генсека кабмина, обострились в стране в период пандемии. В 2020 число самоубийств в Японии увеличилось впервые за 11 лет, достигнув 20 919. По мнению экспертов, в период эпидемии отсутствие занятости и повышенная нагрузка по уходу за детьми и домом повышает уровень стресса.