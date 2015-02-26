В Вашингтоне вступает в силу закон, разрешающий хранение марихуаны

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Закон, разрешающий хранение марихуаны, вступает в силу в столице США, сообщила в среду мэр Вашингтона Мариел Боузер.

В эфире местного телевидения она уточнила, что действие данного документа начинается в 00:01 в четверг. "Я уверена, что мы действуем на легальных основаниях", - заявила градоначальница, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Таким образом она ответила на прозвучавшее днем ранее требование членов палаты представителей американского конгресса отклонить данную меру. Федеральные законодатели даже угрожали мэру тюрьмой в случае неповиновения.

"У меня много дел в Вашингтоне, так что мое пребывание в тюрьме не будет хорошим вариантом", - сказала Боузер.

Член палаты представителей от штата Мэриленд, на территории которого географически и расположен столичный округ Колумбия, Энди Харрис еще в ноябре инициировал поправку, запрещающую введение в городе закона о легализации марихуаны. Теперь он призвал генерального прокурора "привлечь к ответственности всех, кто причастен к данному законодательству".

Между тем газета Washington post отмечает, что почти треть территории американской столицы составляют "национальные парки, военные объекты и другие земли, подконтрольные правительству страны". По данным издания, "федеральные правоохранительные органы по-прежнему могут арестовывать там людей за хранение марихуаны".