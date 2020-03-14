В Токио начала цвести сакура

Сезон цветения сакуры официально начался в Токио в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило столичное метеорологическое управление. Метеорологи рано утром проверили контрольное дерево в синтоистском святилище Ясукуни.

По их данным, цветение сакуры в этом году в Токио началось на 12 дней раньше обычного и на семь дней раньше, чем в 2019 году. В центральной части Токио примерно с 14:00 по местному времени пошел снег, а температура воздуха резко опустилась до двух градусов Цельсия. В то же время японские метеорологи уже на следующей неделе прогнозируют потепление до 23 градусов Цельсия.

Полюбоваться цветением сакуры, однако, в этом году местным жителям и иностранным туристам в привычном виде, скорее всего, не удастся из-за угрозы распространения коронавируса. Столичные власти уже призвали жителей отказаться от пикников в парках во время сезона цветения сакуры. Несмотря на то что речь идет об открытых пространствах, власти города решили, что пикники могут представлять опасность с точки зрения контроля за распространением вируса.

Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба. Пик ее цветения обычно приходится на начало апреля.