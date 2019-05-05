В столице Азербайджана корова преградила машинам дорогу в аэропорт - ФОТО - ВИДЕО

В столице Азербайджана корова преградила машинам дорогу в аэропорт

5 мая, 2019 10:11

https://report.az/storage/news/3384897af787540ea8bed0b7f189e7f4/46f0155b-3594-4e96-acea-7243d7f1c440_292.jpg На аэропортовской дороге Баку произошёл интересный инцидент. Как передаёт Report, беспризорная корова вышла на дорогу и заблокировала дорожное движение. Остаётся неизвестным, откуда появилось животное и кто его хозяин. Рамин Шахбазов

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