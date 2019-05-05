В столице Азербайджана корова преградила машинам дорогу в аэропорт - ФОТО - ВИДЕО

На аэропортовской дороге Баку произошёл интересный инцидент.
Как передаёт Report, беспризорная корова вышла на дорогу и заблокировала дорожное движение.
Остаётся неизвестным, откуда появилось животное и кто его хозяин.
Рамин Шахбазов
На аэропортовской дороге Баку произошёл интересный инцидент.
Как передаёт Report, беспризорная корова вышла на дорогу и заблокировала дорожное движение.
Остаётся неизвестным, откуда появилось животное и кто его хозяин.
Рамин Шахбазов
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