 Наверх

В столице Азербайджана корова преградила машинам дорогу в аэропорт - ФОТО - ВИДЕО

В столице Азербайджана корова преградила машинам дорогу в аэропорт

На аэропортовской дороге Баку произошёл интересный инцидент.

Как передаёт Report, беспризорная корова вышла на дорогу и заблокировала дорожное движение.

Остаётся неизвестным, откуда появилось животное и кто его хозяин.

Рамин Шахбазов

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi