В США женщина использовала биткоины для помощи ИГ

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке женщине предъявлены обвинения в том, что она занималась отмыванием биткоинов и других криптовалют и отправляла полученные деньги на помощь экстремистской группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

27-летняя Зубия Шахназ также обвиняется в банковском мошенничестве и организации отмывания денег. Она остается под стражей, в освобождении под залог ей отказано.

Зубия Шахназ родилась в Пакистане. В США она работала лаборанткой.

По словам обвинения, она обманным путем получила займы в банке на сумму в 85 тыс. долларов, чтобы купить в интернете биткоины.

Обвинение утверждает, что в июле Зубия Шахназ получила пакистанский паспорт и купила себе авиабилет из Нью-Йорка в Пакистан с остановкой в Стамбуле. Прокуратора заявляет, что на самом деле она стремилась попасть в Сирию.

Она была задержана в аэропорту имени Джона Кеннеди. При ней было 9500 долларов наличными. Наличные больше чем в 10 тысяч долларов необходимо декларировать при пересечении границы.

При просмотре ее электронных девайсов обнаружилось, что она часто искала информацию об "Исламском государстве".

По каждой статье обвинения по отмыванию денег ей грозит до 20 лет заключения, и еще 30 лет за банковское мошенничество.

Ее адвокат Стив Зиссу заявляет, что она лишь пересылала деньги за границу для помощи сирийским беженцам.