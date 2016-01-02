​В США закрылся самый большой в мире McDonald's

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Самый большой ресторан сети закусочных McDonald's, расположенный неподалеку от американского города Орландо (штат Флорида), закрыл свои двери для посетителей, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ресторан, о котором идет речь, открылся в 1976 году рядом со знаменитым парком развлечений "Диснейленд" и славился своими огромными размерами. При этом в здании закусочной, которое со стороны похоже на гигантскую коробку с картофелем-фри, также располагались боулинг, каток и зал с игровыми автоматами.

Как сообщили представители McDonald's, на месте закрытой закусочной будет построено новое здание, в котором разместится гораздо больший ресторан этой всемирной известной сети - его площадь составит около 1750 кв. м. Как ожидается, новый McDonald's откроется уже в феврале этого года.

Компания McDonald's, основанная в 1940 году, владеет одноименной крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого питания. Ее штаб-квартира располагается в городе Оук-Брук (штат Иллинойс). Оборот компании за 2014 год составлял около 27 млрд. долларов США.