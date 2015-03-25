Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В США выпал дождь из мертвых гусей. На головы жителей штата Айдахо обрушились две тысячи мертвых гусей.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это произошло из-за эпидемии птичьей холеры, охватившей некоторые районы США.

Для людей это заболевание не представляет большой опасности, но окружающая среда явно не становится чище там, где скапливаются трупы пернатых.

Большая стая гусей умерла прямо в полете во время ежегодной миграции на северное побережье Аляски. Десятки сотрудников охотничьего и рыбного хозяйства Айдахо вместе с волонтерами собирали и сжигали трупы упавших птиц.

«Они рухнули прямо с неба. Это верный признак холеры», — заявил представитель рыболовно-охотничьего ведомства Айдахо Грег Лозински.

Причину гибели диких птиц подтвердили и биологи, проведя лабораторные анализы. Гуси стали жертвами инфекционной болезни, которая была вызвана бактериями, способными жить в почве и воде до четырех месяцев.