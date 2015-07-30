​В США врачи пересадили кисти рук восьмилетнему мальчику

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Американские хирурги сумели пересадить кисти рук восьмилетнему мальчику, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили во вторник медики на пресс-конференции в Филадельфии, Зион Харви стал самым молодым пациентом, которому в США провели подобную операцию.

Харви продемонстрировал журналистам, что уже может немного шевелить пальцами и даже слегка сжимать их. Он признался, что снова ощущать кисти показалось ему "в начале немного странным, а потом приятным". Продолжавшаяся 11 часов операция, в которой участвовали примерно 40 врачей, была проведена ранее в этом месяце, однако публично сообщили о ней только теперь. Хирурги аккуратно соединили артерии, вены, сухожилия, мышцы и нервы, а кости скрепили с помощью металлических пластинок и винтов.

Мальчику ампутировали кисти обеих рук, а также ступни после того, как он получил заражение крови. В четыре года ему провели операцию по пересадке почки от матери. Харви, проживающий в пригороде Балтимора, начал ходить с помощью протезов, и даже не имея кистей рук, научился писать, самостоятельно есть и играть в компьютерные игры. Теперь он хочет попробовать заняться спортом.

Как отметили врачи, Харви в течение всей жизни придется принимать медицинские препараты, предотвращающие отторжение тканей. Как ожидается, он пробудет в больнице еще несколько недель.