В США впервые покажут ледоруб, которым убили Троцкого

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Ледоруб, которым был убит советский революционный деятель Лев Троцкий, в 2018 году впервые покажут публике, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ледоруб станет экспонатом Международного музея шпионажа в Вашингтоне, который в следующем году откроется в новом здании. Коллекцию музея пополнят еще несколько тысяч новых экспонатов.

Лев Троцкий был одним из организаторов Октябрьской революции 1917 года. В 1929 году его выслали за пределы СССР, а в 1932 году — лишили советского гражданства. Последние годы жизни он провел в Мексике, где и был убит испанским коммунистом, агентом НКВД Рамоном Меркадером: 20 августа 1940 года он напал на Троцкого в Мехико, ударив его ледорубом по голове. Троцкий скончался на следующий день.

Как пишет издание, орудие убийства Троцкого приобрел Кит Мелтон — американский частный коллекционер, автор книг по истории шпионажа и один из учредителей Международного музея шпионажа.

"Я искал ледоруб 40 лет", - сообщил К. Мелтон, отказавшись назвать сумму, которую заплатил Салас за орудие убийства Троцкого.

Он также сообщил, что проверял ледоруб на подлинность несколькими способами — существуют документы, подтверждающие, что ледоруб забрал сотрудник тайной полиции Мексики Альфредо Салас Салас, на нем стоит печать австрийского производителя Werkgen Fulpmes – деталь, которая ранее не была обнародована. Кроме того, размеры ледоруба совпадают с указанными в полицейском отчете, а также на нем сохранился отпечаток пальца убийцы.