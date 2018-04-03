В США в возрасте 102 лет скончался "первый шпион Холодной войны"

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В городе Оберн (Алабама, США) в возрасте 102 лет скончался Ирвинг Айзексон, "первый шпион Холодной войны", сообщает Report cо ссылкой на израильские СМИ.

Выпускник Школы права Гарвардского университета, накануне Второй мировой войны Айзексон вступил добровольцем в Национальную гвардию США. Его направили в Великобританию, где он привлек внимание руководства Управления стратегических служб (Office of Strategic Services, OSS), первой объединенной разведывательной службы США, предшественницы ЦРУ. Вскоре, по приказу OSS, Айзексон был заброшен в Нидерланды для оказания помощи движению Сопротивления.

По словам его сына, Марка Айзексона, Ирвинг любил работу в OSS: "Его привлекали приключения, отсутствие четких правил и возможность действовать по своему усмотрению".

После окончания войны Айзексон по собственной инициативе отправился в Восточную Германию, чтобы вместе со своим другом, штаб-сержантом Фредом Свитгаллом, "шпионить за Советами". Свитгалл свободно говорил на нескольких языках, в том числе и на русском.

Спустя несколько десятков лет Айзексон написал и издал книгу своих воспоминаний об этом периоде, "Мемуары шпиона-любителя". Себя в этой книге он назвал "первым шпионом Холодной войны".