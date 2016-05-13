В США скончалась долгожительница из Книги рекордов Гиннесса

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Долгожительница из Книги рекордов Гиннесса Сузанна Мушатт Джонс скончалась на 117 году жизни в Нью-Йорке, сообщает Report со cссылкой на Associated Press.

Родственники Джонс, у которой было 10 братьев и сестер, отметили, что её долгая жизнь была сопряжена с любовью к семье и отзывчивости к знакомым.

Джонс афро-американка, которая родилась в 1899 году на ферме в штате Алабама. Она официально была зачислена в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый житель на планете после смерти 117-летней Мисао Окавы в Токио в 2015 году.

Теперь рекордсменом по долголетию считается 116-летняя Эмма Морано из Италии, которая всего на несколько месяцев младше Джонс.