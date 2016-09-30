В США сбитый на дороге олень напал на водителя

Баку. 30 Сентября. REPORT.AZ/ В Нюю-Джерси, США, на ночной трассе водитель сбил внезапно выскочившего на дорогу оленя. Женщина-водитель другого автомобиля остановилась, чтобы помочь животному. Но олень напал не неё.

Как передает Report, на опубликованных в сети кадрах видеорегистратора видно, что сбитый олень лежал на дороге, поблизости от него остановился автомобиль, женщина-водитель которого хотела помочь животному.

Когда олень пришел в себя он устремился к машине и попытался запрыгнуть в неё.

Свидетели несчастного случая говорят, что олень вел себя как бешенный. Женщине удалось вытолкнуть обезумевшего оленя, чуть позже он умер. Водителя, сбившего оленя, пока не нашли.