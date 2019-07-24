В США продали кроссовки за рекордные $437,5 тысяч

Кроссовки Nike 1972 года продали на аукционе Sotheby's за 437,5 тысячи долларов, что составило новый мировой рекорд для пары кроссовок, информируют на сайте аукциона.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, кроссовки Moon Shoe были разработаны соучредителем Nike и тренером по бегу Биллом Бауэрманом и предназначались для бегунов на летних Олимпийских играх 1972 года (Мюнхен).

Как отмечается, всего было сделано 12 таких пар. В Sotheby's уточнили, что первоначальная цена кроссовок была установлена в 160 тысяч долларов.

Сообщается, что пару кроссовок приобрёл коллекционер Майлс Надал, который собирается выставить её в своём частном музее.