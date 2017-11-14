В США после пожара пропали 2 кота из Книги рекордов Гиннеса

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Два кота из Книги рекордов Гиннесса пропали после пожара в доме их владельцев в пригороде Детройта, сообщает Report со ссылкой на Associated Press. Речь идет о котах по кличке Арктурус и Сигнус.

На странице Книги рекордов говорится, что Арктурус признан самым высоким домашним котом (48 см), а Сигнус — обладателем самого длинного хвоста (43 см).

Хозяевам животных Уиллу и Лорэн Пауэрс удалось покинуть дом, когда в нем начал бушевать пожар. Они рассказали, что перед тем, как покинуть здание, открыли несколько окон, чтобы коты могли выбежать.

Однако с момента возгорания животных никто не видел.