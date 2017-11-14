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    В США после пожара пропали 2 кота из Книги рекордов Гиннеса

    Один из животных был признан самым высоким домашним котом, а другой обладателем самого длинного хвоста

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Два кота из Книги рекордов Гиннесса пропали после пожара в доме их владельцев в пригороде Детройта, сообщает Report со ссылкой на Associated Press. Речь идет о котах по кличке Арктурус и Сигнус.

    На странице Книги рекордов говорится, что Арктурус признан самым высоким домашним котом (48 см), а Сигнус — обладателем самого длинного хвоста (43 см).

    Хозяевам животных Уиллу и Лорэн Пауэрс удалось покинуть дом, когда в нем начал бушевать пожар. Они рассказали, что перед тем, как покинуть здание, открыли несколько окон, чтобы коты могли выбежать.

    Однако с момента возгорания животных никто не видел.

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