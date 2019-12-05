В США назвали главный цвет 2020 года

Специалисты американского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили главный цвет 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, им станет классический синий.

Отметим, что Pantone Color Institute - это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее).

"Вневременный и неизменный оттенок синего Pantone 19-4052 Classic Blue (по справочнику цветов TPX/TCX - ред.) элегантен в своей простоте... Воспринимаемый нами как цвет спокойствия, Pantone 19-4052 дает ощущение мира и покоя человеческой душе", - говорится в сообщении института.

Американские специалисты отмечают, что классический синий выражает собой "постоянство и уверенность, что это тот чистый и надежный цвет, на который мы всегда можем положиться".

Отметим, что Pantone Color Institute определяет главный цвет с 2000 года. По версии организации, цветом 2019 года стал оттенок оранжевого 16-1546 Living Coral.