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    В США найдена украденная из роддома 18 лет назад девушка

    Состояние здоровья 18-летней Мобли оценивается как нормальное

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Девушка по имени Камия Мобли, похищенная из палаты роддома в американском штате Флорида в 1998 году, найдена живой в Южной Каролине.

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CBS.

    По ее данным, кражу новорожденной совершила темнокожая женщина по имени Глория Уильямс, одетая в костюм медицинского работника. Ей предъявлены обвинения в хищении и незаконной опеке над ребенком.

    Состояние здоровья 18-летней Мобли оценивается как нормальное.

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