В США на продажу выставили замок за 35 млн долларов

В американском городе Вудсток (штат Коннектикут) выставили на продажу замок за 35 млн долларов США.

В американском городе Вудсток (штат Коннектикут) выставили на продажу замок за 35 млн долларов США.

Замок, выполненный в стиле времен короля Артура, построил эксцентричный миллионер Кристофер Марк, семья которого разбогатела на металлургической промышленности, сообщает передает Report со ссылкой на Газета.ru.

Общая площадь здания 1,7 тыс. квадратных метров, которое расположено на участке размером 303 тыс. квадратных метров. Замок был построен в 2010 году, в нем девять спален и семь санузлов, несколько каминов и две кухни с мебелью.

На первом этаже замка расположена терраса площадью 418 квадратных метров, оборудованная для проведения вечеринок. Там же есть круглый бар, камин и сцена для выступлений.