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    В США на аукционе продали электрогитару Боба Дилана за $490 тысяч

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ На аукционе в Нью-Йорке продали электрогитару, на которой музыкант Боб Дилан играл во время своего первого мирового тура.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении в Twitter аукционного дома Julien’s Auctions.

    «Fender Telecaster 1965 года Боба Дилана и Робби Робертсона продали на аукционе за $490 тыс.», — заявили в аукционном доме.

    В ноябре 2017 года сообщалось, что неизвестный покупатель приобрёл гитару Боба Дилана марки Martin модели D-28 1963 года за $396,5 тыс.

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