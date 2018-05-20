В США на аукционе продали электрогитару Боба Дилана за $490 тысяч

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ На аукционе в Нью-Йорке продали электрогитару, на которой музыкант Боб Дилан играл во время своего первого мирового тура.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении в Twitter аукционного дома Julien’s Auctions.

«Fender Telecaster 1965 года Боба Дилана и Робби Робертсона продали на аукционе за $490 тыс.», — заявили в аукционном доме.

В ноябре 2017 года сообщалось, что неизвестный покупатель приобрёл гитару Боба Дилана марки Martin модели D-28 1963 года за $396,5 тыс.