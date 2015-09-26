Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В США экстренно посадили самолёт Delta Air Lines из-за тарантула.

Как передает Report, ядовитого паука, сбежавшего из контейнера, обнаружили в багажном отделении аэропорта.

Наземная служба сообщила об этом пилотам. Из опасений, что из коробки выбрался не один паук, экипаж решил вернуться в аэропорт Балтимора.

После посадки судно тщательно обыскали, но тарантулов не обнаружили. Пассажиров пересадили на другой рейс, который вылетел через три часа.